Accenture acquisisce la britannica Faculty per ampliare soluzioni AI

Accenture

(Teleborsa) -ha raggiunto un accordo per l’, azienda britannica attiva nei servizi e prodotti di IA nativa fondata su competenze avanzate di intelligenza artificiale applicata e su una piattaforma unica di decision intelligence che integra sofisticate capacità di simulazione e ottimizzazione.L’operazione amplierà ulteriormente le capability di Accenture, consentendo di supportare i clienti nella reinvenzione dei processi di business attraverso soluzioni di IA sicure e in grado di generare risultati concreti.Nata nel 2014, Faculty vanta una solida esperienza nella collaborazione con clienti del settore pubblico e privato per l’implementazione di soluzioni di IA nel Regno Unito e in altri mercati chiave. I suoi servizi – che includono strategia di IA, sicurezza dell’IA e progettazione, sviluppo e implementazione di sistemi di IA ad alte prestazioni – favoriscono un’adozione dell’IA scalabile e sicura da parte delle organizzazioni. Faculty collabora inoltre con alcuni dei principali laboratori di IA al mondo, tra cui OpenAI e Anthropic, e con l’UK AI Security Institute e altre organizzazioni per effettuare valutazioni di sicurezza di base sui modelli di uso generale.Al completamento dell’operazione, il team di Faculty – composto da oltre 400 professionisti, inclusi data scientist e ingegneri altamente qualificati – si integrerà con i team di Accenture per potenziare ulteriormente su scala mondiale le capacità di fornire servizi di intelligenza artificiale ai clienti. Inoltre, Marc Warner, CEO di Faculty, diventerà Chief Technology Officer di Accenture ed entrerà a far parte del Global Management Committee dell’azienda.