Experian, quotazioni in calo a Londra

(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi
, che passa di mano in perdita del 6,53%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Experian
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo di Experian
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 26,92 sterline. Supporto a 24,86. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 28,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)