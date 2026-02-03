Milano 16:38
46.328 +0,70%
Nasdaq 16:38
25.426 -1,21%
Dow Jones 16:38
49.441 +0,07%
Londra 16:38
10.291 -0,49%
Francoforte 16:38
24.758 -0,16%

Experian, quotazioni in calo a Londra

Migliori e peggiori
Experian, quotazioni in calo a Londra
(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi, che passa di mano in perdita del 6,53%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Experian, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di Experian ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 26,92 sterline. Supporto a 24,86. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 28,98.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```