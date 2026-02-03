Milano 16:40
Londra: calo per Diploma
(Teleborsa) - Rosso per il produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali, che sta segnando un calo del 2,23%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Diploma, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 51,87 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 53,82. Il peggioramento di Diploma è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 51,18.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
