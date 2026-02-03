Londra: calo per Diploma

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali
, che sta segnando un calo del 2,23%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Diploma
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 51,87 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 53,82. Il peggioramento di Diploma
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 51,18.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)