Londra: calo per Diploma

produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali

FTSE 100

Diploma

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 2,23%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 51,87 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 53,82. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 51,18.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)