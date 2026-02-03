Milano 11:40
46.427 +0,92%
Nasdaq 2-feb
25.739 0,00%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 11:40
10.323 -0,18%
Francoforte 11:40
24.882 +0,34%

Londra: rosso per Pearson

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società internazionale di formazione, che mostra un decremento del 2,56%.

La tendenza ad una settimana di Pearson è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 9,35 sterline. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 9,59. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 9,82.

