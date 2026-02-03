Madrid: Amadeus IT in forte discesa

azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi

Amadeus IT

Ibex 35

Amadeus IT

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l', che esibisce una perdita secca del 3,89% sui valori precedenti.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 57,09 Euro. Supporto visto a quota 54,37. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 59,81.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)