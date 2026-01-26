Madrid: scambi negativi per Amadeus IT

azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi

(Teleborsa) - Rosso per l', che sta segnando un calo del 2,31%.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo status tecnico di medio periodo dirimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 58,34 Euro, mentre i supporti sono stimati a 56,98. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 59,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)