Milano 16:42
46.337 +0,72%
Nasdaq 16:42
25.435 -1,18%
Dow Jones 16:42
49.437 +0,06%
Londra 16:42
10.292 -0,48%
Francoforte 16:42
24.759 -0,15%

Madrid: sell-off per Amadeus IT

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in perdita l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,89% sui valori precedenti.
