Migliori e peggiori
Madrid: in calo Amadeus IT
(Teleborsa) - Retrocede l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, con un ribasso dell'1,86%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Amadeus IT, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Amadeus IT mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 58,76 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 59,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 58,58.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
