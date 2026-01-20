Madrid: in calo Amadeus IT

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi
, con un ribasso dell'1,86%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Amadeus IT
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Amadeus IT
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 58,76 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 59,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 58,58.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)