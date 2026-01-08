Londra: accelera Coca Cola HBC

(Teleborsa) - Brilla il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola
, che passa di mano con un aumento del 4,09%.
Il trend di Coca Cola HBC
mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario tecnico del distributore dei prodotti Coca Cola
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 37,55 sterline con area di resistenza individuata a quota 39,19. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 36,46.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)