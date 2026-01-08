Milano 14:02
45.440 -0,26%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 14:02
10.018 -0,30%
Francoforte 14:03
25.041 -0,32%

Londra: in acquisto Coca Cola HBC

Londra: in acquisto Coca Cola HBC
Protagonista il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,09%.
