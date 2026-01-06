New York: calo per Coca-Cola Europacific Partners

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda di beni di consumo attiva nel settore delle bevande
, con un ribasso del 2,12%.
L'andamento di Coca-Cola Europacific Partners
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro tecnico di Coca-Cola Europacific Partners
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 85,26 USD con tetto rappresentato dall'area 86,58. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 84,81.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)