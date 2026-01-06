Milano 17:35
New York: calo per Coca-Cola Europacific Partners

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda di beni di consumo attiva nel settore delle bevande, con un ribasso del 2,12%.

L'andamento di Coca-Cola Europacific Partners nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico di Coca-Cola Europacific Partners suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 85,26 USD con tetto rappresentato dall'area 86,58. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 84,81.

