New York: calo per Coca-Cola Europacific Partners

(Teleborsa) - Retrocede l', con un ribasso del 2,12%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 85,26 USD con tetto rappresentato dall'area 86,58. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 84,81.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)