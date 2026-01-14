Milano 9:50
45.715 +0,42%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 9:50
10.167 +0,29%
25.416 -0,02%

Piazza Affari: risultato positivo per Avio

Migliori e peggiori, Spazio
Piazza Affari: risultato positivo per Avio
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda aerospaziale italiana, in guadagno dell'1,85% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Avio evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Avio rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Avio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 38,88 Euro e primo supporto individuato a 38,03. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 39,73.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
