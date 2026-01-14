Piazza Affari: risultato positivo per Avio

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda aerospaziale italiana
, in guadagno dell'1,85% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Avio
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Avio
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Avio
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 38,88 Euro e primo supporto individuato a 38,03. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 39,73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)