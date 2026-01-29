Milano 10:57
45.366 +0,50%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 10:57
10.196 +0,41%
Francoforte 10:57
24.541 -1,13%

Ashtead Group scivola in fondo al mercato di Londra
A picco la società attiva nel leasing di attrezzature industriali e per l'edilizia, che presenta un pessimo -4,15%.
