Ricerca Experian, Banche e AI: per l’84% è una priorità, ora la sfida è il ROI

(Teleborsa) - L’, ma un nuovo studio dirivela una. Sebbene, infatti, una forte maggioranza dei leader del settore stia accelerando gli investimenti in AI,La ricerca Experian, che ha coinvolto senior decision-maker negli Stati Uniti e nel Regno Unito,. L’89% degli intervistati afferma che l’AI svolgerà un ruolo critico nell’intero ciclo di vita del credito, dall’erogazione alla gestione del recupero. Questa tendenza globale è vividamente riflessa in mercati europei chiave come l’Italia. Qui, secondo recenti report nazionali di settore (tra cui analisi di NTT DATA e GFT Technologies), l’adozione dell’AI si sta concretizzando in tre aree chiave:Nonostante il riconoscimento unanime dell’importanza dell’AI,. Lo studio, infatti, identifica come principali barriere che rallentano l’adozione dell’AI la complessità di integrazione,, i costi elevati e la mancanza di competenze interne, confermando la priorità per le imprese di credito di avere evidenze accurate e misurabili delle implementazioni in corso prima di espandere l’integrazione dell’AI."I risultati svelano una sfida nell’integrazione della AI nei processi bancari e finanziari", ha dichiarato. "Tutti concordano che l’AI sia il futuro, ma in molti casi gli investimenti sono rallentati dalla mancanza di una normativa chiara di riferimento, oltre che sulle sfide metodologiche e tecnologiche. Ciò non vuol dire che il successo dell’AI sia limitato, ma è piuttosto un segnale che il settore sta maturando oltre l’entusiasmo iniziale.Gli istituti di credito esigono risultati trasparenti e misurabili dai loro partner tecnologici. Il vero successo non consiste solo nell’implementare l’AI, ma nello sfruttarla per ottenere guadagni dimostrabili in termini di velocità, accuratezza e mitigazione del rischio sia nei processi di on boarding che di lending, soprattutto sul canale digitale".Interrogati sugli obiettivi primari dei loro investimenti in AI, gli istituti di credito si concentrano sull’ottenimento di benefici chiari e misurabili. In(ricercata dal 78% degli intervistati), una migliore accuratezza nelle decisioni di credito (77%) e una più efficace mitigazione del rischio (61%).La ricerca individua, inoltre, la fiducia come fondamento essenziale per partnership di successo nell’ambito dell’AI. Il fattore numero uno per costruire tale fiducia è indiscutibilmente la qualità dei dati.: gli istituti di credito statunitensi danno priorità a innovazione e trasparenza, mentre le loro controparti britanniche pongono maggiore enfasi su AI etica e conformità normativa. Questa sfumatura sottolinea la necessità di partner AI in grado di navigare sia l’innovazione che i complessi panorami normativi che caratterizzano il mondo del credito.