STMicroelectronics completa l'acquisizione del business MEMS di NXP

STMicroelectronics

(Teleborsa) -ha annunciato il closing dell’acquisizione del business deidi, operazione già annunciata nel luglio 2025 e che ha ora ottenuto il via libera definitivo da parte degli enti regolatori. L’acquisizione si focalizza strategicamente su sensori per lae su applicazioni per il, settori in cui ST mira ad ampliare la propria leadership e il proprio raggio d’azione globale.Secondo le prime valutazioni fornite dalla società, l'integrazione del nuovo ramo d'azienda avrà un impatto immediato sui conti del gruppo. STMicroelectronics stima infatti che il contributo del business acquisito aidel primo trimestre 2026 si collocherà all'interno di una forchetta di circa