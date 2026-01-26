USA, ordini beni durevoli novembre crescono più delle attese del 5,3% su mese

(Teleborsa) - Crescono più delle attese gli ordinativi
di beni durevoli
americani nel mese di novembre
2025. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato una crescita del 5,3% su base mensile dopo il -2,1% del mese precedente (riviste leggermente al rialzo dal -2,2%). Gli analisti stimavano un +3,1%.
Il dato "core
", ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, fa segnare un +0,5%, rispetto al +0,2% del mese precedente (e previsioni per un +0,3%).
Se si esclude il settore della difesa
, gli ordinativi sono saliti dello 0,7%, dopo il +0,3% precedente.(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )