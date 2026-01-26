USA, ordini beni durevoli novembre crescono più delle attese del 5,3% su mese

(Teleborsa) - Crescono più delle attese glidiamericani nel mese di2025. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato una crescita del 5,3% su base mensile dopo il -2,1% del mese precedente (riviste leggermente al rialzo dal -2,2%). Gli analisti stimavano un +3,1%.Il dato "", ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, fa segnare un +0,5%, rispetto al +0,2% del mese precedente (e previsioni per un +0,3%).Se si, gli ordinativi sono saliti dello 0,7%, dopo il +0,3% precedente.