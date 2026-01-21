Regno Unito, prezzi alla produzione stabili a dicembre

(Teleborsa) - Si stabilizza la crescita dei prezzi alla produzione del Regno Unito nel mese di dicembre 2025. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica (ONS), l'indice dei prezzi alla produzione (output) ha registrato una variazione nulla su base mensile, dopo il +0,1% delmese precedente e rispetto al +0,1% stimato dagli analisti.A livello annuale, si è registrata una variazione pari a +3,4%, in linea con quella del mese precedente.L'indice core, al netto di cibo, bevande, tabacchi e petrolio, ha registrato un decremento dello 0,1% su mese (+0,1% il mese precedente), mentre è salito del 3,2% su base annuale (+3,6% precedente).