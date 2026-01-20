Salvini: Decreto sicurezza in arrivo

(Teleborsa) - "Il Decreto Sicurezza è in arrivo.
Oggi non è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. Penso la settimana prossima". Lo ha detto il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini
a margine del cantiere Pnrr nel comparto R5 di Tor Bella Monaca a Roma con il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri.
Incalzato sulle possibili perplessità del Quirinale su alcuni provvedimenti del decreto Sicurezza, commenta: "Ma non c'è ancora il decreto, come si fa a storcere il naso se non sa che cosa si fa?
Si preannuncia una stortura di naso? Non riesco a prevederlo. Io penso che siano norme assolutamente di buon senso, condivise e richieste dalle associazioni, dalle famiglie, su cosa ci sarebbero perplessità?".
Sui migranti "nessuno storce il naso se prendiamo provvedimenti nei confronti di chi non rispetta la legge, an
che per quello che riguarda i cosiddetti 'minori non accompagnati' - ha continuato - che oggi rimangono fino a 21 anni e spesso hanno 21 anni come me - ha ironizzato - Prevedere che chi commette un reato smetta di essere assistito e mantenuto a carico degli italiani, penso che sia una norma di buon senso quindi non penso che nessuno storcerà il naso".
Infine, il ministro ha negato che in Italia serva una forza di polizia simile all'Ice americana. "Abbiamo le forze dell'ordine migliori d'Europa, quindi mettiamole in condizioni di lavorare.
Nel decreto sicurezza c'è, ad esempio, la non iscrizione automatica nel registro degli indagati per gli agenti che, in servizio, si difendono e sparano. Non abbiamo bisogno di super corpi o di super forze, già abbiamo polizia e carabinieri che sono in gambissima".