Salvini: Decreto sicurezza in arrivo

(Teleborsa) -Oggi non è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. Penso la settimana prossima". Lo ha detto il ministro dei trasporti e delle infrastrutturea margine del cantiere Pnrr nel comparto R5 di Tor Bella Monaca a Roma con il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri.Incalzato sulle possibili perplessità del Quirinale su alcuni provvedimenti del decreto Sicurezza, commentSi preannuncia una stortura di naso? Non riesco a prevederlo. Io penso che siano norme assolutamente di buon senso, condivise e richieste dalle associazioni, dalle famiglie, su cosa ci sarebbero perplessità?".Sui migrantiche per quello che riguarda i cosiddetti 'minori non accompagnati' - ha continuato - che oggi rimangono fino a 21 anni e spesso hanno 21 anni come me - ha ironizzato - Prevedere che chi commette un reato smetta di essere assistito e mantenuto a carico degli italiani, penso che sia una norma di buon senso quindi non penso che nessuno storcerà il naso".Infine, il ministro ha negato che in Italia serva una forza di polizia simile all'Ice americana.Nel decreto sicurezza c'è, ad esempio, la non iscrizione automatica nel registro degli indagati per gli agenti che, in servizio, si difendono e sparano.