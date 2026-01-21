Milano 17:35
UE, rinnovabili coprono l'11% dell'energia utilizzata per i trasporti

(Teleborsa) - Nel 2024, la quota di fonti energetiche rinnovabili nei trasporti ha raggiunto l'11,2% a livello UE, con un aumento di 0,2 punti percentuali (pp) rispetto al 2023. Quando la serie temporale è iniziata nel 2004, questa quota era dell'1,4%. Lo ha comunicato l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat) .

La quota del 2024 era inferiore di 17,8 pp rispetto all'obiettivo del 29% per il 2030 sull'uso di energia da fonti rinnovabili nei trasporti, viene sottolineato.

La Svezia è stata il Paese dell'UE con la quota più elevata di energie rinnovabili nei trasporti (26,4%), seguita da Finlandia (20,3%) e Paesi Bassi (19,7%). Al contrario, le quote più basse sono state registrate in Croazia (0,9%), Grecia (3,9%) e Repubblica Ceca (5,7%).

Tra i 19 Paesi dell'UE che hanno registrato aumenti nell'uso di energia da fonti rinnovabili nei trasporti tra il 2023 e il 2024, i più elevati si sono registrati in Lettonia (+7,4 pp) e nei Paesi Bassi (+6,2 pp).

D'altro canto, dopo essere diventata l'unico Paese dell'UE non solo a raggiungere l'obiettivo del 29%, ma anche a superarlo con una quota del 33,6% nel 2023, la Svezia ha registrato il calo più significativo di questa quota (-7,2 pp) nel 2024. Gli altri 7 cali hanno oscillato tra -0,1 pp (Grecia e Cipro) e -0,8 pp (Slovenia).

(Foto: @pixel7propix on Unsplash)
