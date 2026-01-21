UE, rinnovabili coprono l'11% dell'energia utilizzata per i trasporti

(Teleborsa) - Nel, laha raggiunto l', con un aumento di 0,2 punti percentuali (pp) rispetto al 2023. Quando la serie temporale è iniziata nel 2004, questa quota era dell'1,4%. Lo ha comunicato l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat) .La quota del 2024 era inferiore di 17,8 pp rispetto all'sull'uso di energia da fonti rinnovabili nei trasporti, viene sottolineato.Laè stata il Paese dell'UE con ladi energie rinnovabili nei trasporti (26,4%), seguita da(20,3%) e Paesi Bassi (19,7%). Al contrario, le quote più basse sono state registrate in Croazia (0,9%), Grecia (3,9%) e Repubblica Ceca (5,7%).Tra i 19 Paesi dell'UE che hanno registratonell'uso di energia da fonti rinnovabili nei trasporti tra il 2023 e il 2024, i più elevati si sono registrati in(+7,4 pp) e nei Paesi Bassi (+6,2 pp).D'altro canto, dopo essere diventata l'unico Paese dell'UE non solo a raggiungere l'obiettivo del 29%, ma anche a superarlo con una quota del 33,6% nel 2023, laha registrato ilpiù significativo di questa quota (-7,2 pp) nel 2024. Gli altri 7 cali hanno oscillato tra -0,1 pp (Grecia e Cipro) e -0,8 pp (Slovenia).