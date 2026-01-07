Milano 17:12
Usa, ordini industria ottobre -1,3% su mese

(Teleborsa) - Calano oltre le attese gli ordinativi all'industria statunitensi. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, nel mese di ottobre 2025 gli ordini hanno evidenziato una discesa dell'1,3% dopo l'aumento dello 0,2% riportato a settembre, contro il -1,1% stimato dal consensus.

Al netto del settore dei trasporti, gli ordini sono scesi dello 0,2%, dopo il +0,1% di settembre, mentre al netto del settore difesa sono scesi dell'12,5% (uguale al consenus e al mese precedente).

(Foto: Carlee Dittemore / Unsplash)
