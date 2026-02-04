Milano 9:55
Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 3/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 febbraio

Andamento annoiato per il cross USD contro "Loonie", che chiude la sessione in ribasso dello 0,34%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,3606. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,3678. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 1,375.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
