Dl Infrastrutture: ASSOTIR presenta monitoraggio per verificare rispetto norme su indennizzo soste

(Teleborsa) - Verificare l’applicazione del decreto Infrastrutture del 2025,
e accertare se le norme per garantire agli autotrasportatori l’indennizzo per le soste eccessive vengano effettivamente rispettate: è l’obiettivo che si è posta ASSOTIR
con un monitoraggio effettuato su un campione di imprese di autotrasporto, a sei mesi dalla conversione in legge del Decreto 73/2025.
L’Associazione presenterà i risultati dell’indagine nel corso di una conferenza stampa che si terrà giovedì 10 febbraio alle ore 11:30.Dalle diverse Associazioni di categoria,
che avevano partecipato al tavolo ministeriale “delle regole” che aveva portato alla stesura da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del Decreto in questione, erano emerse già a suo tempo posizioni fortemente divergenti circa l’efficacia della nuova normativa,
in particolare ASSOTIR aveva espresso più di una perplessità in tal senso. Il Decreto infatti non prevede alcun meccanismo automatico per garantire la tutela del trasportatore: come già avveniva in passato, deve essere quest’ultimo a chiedere il pagamento dell’indennizzo, esponendosi quindi al rischio di perdere il committente. Con questa iniziativa, perciò, ASSOTIR intende verificare l’efficacia di questo provvedimento.Questa prima analisi
è stata effettuata su dati raccolti dopo 6 mesi dall’entrata in vigore d
el Decreto Infrastrutture. ASSOTIR ha incentrato l’indagine su due categorie di imprese: quelle mediamente strutturate (con 40 veicoli circa di media ad impresa) e le micro-imprese.La conferenza stampa
si aprirà con il saluto di Anna Manigrasso,
Presidente di ASSOTIR. Per presentare i risultati della ricerca, interverrà Alessandro Manzi,
responsabile dell’Area Consulenza, mentre Patrizio Loffarelli,
responsabile Portualità, offrirà una testimonianza sulla realtà portuale. Al Segretario Generale Claudio Donati
sarà affidata la valutazione politica emersa sulla base dei dati forniti dalla ricerca.