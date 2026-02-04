Dl Infrastrutture: ASSOTIR presenta monitoraggio per verificare rispetto norme su indennizzo soste

(Teleborsa) -e accertare se le norme per garantire agli autotrasportatori l’indennizzo per le soste eccessive vengano effettivamente rispettate: è l’obiettivo che si è postacon un monitoraggio effettuato su un campione di imprese di autotrasporto,L’Associazione presenterà i risultati dell’indagine nel corso di una conferenza stampa che si terrà giovedì 10 febbraio alle ore 11:30.che avevano partecipato al tavolo ministeriale “delle regole” che aveva portato alla stesura da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del Decreto in questione, erano emerse già a suo tempo posizioni fortemente divergenti circain particolare ASSOTIR aveva espresso più di una perplessità in tal senso. Il Decreto infatti non prevede alcun meccanismo automatico per garantire la tutela del trasportatore: come già avveniva in passato, deve essere quest’ultimo a chiedere il pagamento dell’indennizzo, esponendosi quindi al rischio di perdere il committente. Con questa iniziativa, perciò, ASSOTIR intende verificare l’efficacia di questo provvedimento.è stata effettuata su dati raccolti dopoel Decreto Infrastrutture. ASSOTIR ha incentrato l’indagine su due categorie di imprese: quelle mediamente strutturate (con 40 veicoli circa di media ad impresa) e le micro-imprese.si aprirà con il saluto diPresidente di ASSOTIR. Per presentare i risultati della ricerca, interverràresponsabile dell’Area Consulenza, mentreresponsabile Portualità, offrirà una testimonianza sulla realtà portuale. Al Segretario Generalesarà affidata la valutazione politica emersa sulla base dei dati forniti dalla ricerca.