Monza, A2A inaugura il primo Power Hub per la mobilità elettrica

(Teleborsa) - È stato inaugurato oggi l’A2A Power Hub
, un ecosistema integrato che unisce ricarica ad alta potenza, energia green e innovazione per contribuire allo sviluppo della mobilità elettrica. Un’infrastruttura all’avanguardia dal punto di vista tecnologico con 5 colonnine ultrafast da 300 kW e una colonnina City Plug da 14 kW
per la ricarica simultanea di 12 veicoli
, che incontra le esigenze di chi necessita di una ricarica rapida e di chi può dedicare tempi più lunghi alla sosta.
L’Hub è dotato di un sistema di gestione dei flussi energetici, l’Energy Management System
, che rende più efficiente l’utilizzo dell’energia coordinando un impianto fotovoltaico da 11 kWp per l’autoproduzione da fonte rinnovabile
, un’infrastruttura di accumulo da 100 kWh e la rete elettrica. Tutte le colonnine sono alimentate da energia 100% green certificata.
All’interno dell’Hub sono state integrate alcune soluzioni volte a migliorare la customer experience
: tutte le colonnine sono abilitate al pagamento tramite POS
per offrire immediatezza di utilizzo - e di un sistema di assistenza diretto in caso di necessità. È attiva, inoltre, la video- sorveglianza in real-time,
da una Control room dedicata, per la sicurezza degli utenti e delle infrastrutture.
Al fine di raccogliere segnalazioni e suggerimenti viene messo a disposizione degli automobilisti un QrCode
, presente sugli schermi delle infrastrutture di ricarica, per entrare in contatto diretto col back office di A2A. All’ingresso dell’area è inoltre presente un totem multimediale che propone contenuti digitali pensati per intrattenere durante il tempo di attesa della ricarica. Il sito presenta elementi di innovazione aggiuntivi, tra cui un servizio che, grazie all’applicazione di logiche di computer vision
, consente il rilevamento dei veicoli e il monitoraggio dello stato di occupazione degli stalli, indicando sul totem i tempi di sosta.
L’A2A Power Hub
- realizzato dalla società del Gruppo A2A E-Mobility
- si distingue anche per l’architettura moderna e funzionale e il progetto ha previsto un intervento di riqualificazione urbana dell’are
a, con lavori di de-pavimentazione e nuova pavimentazione permeabile, oltre alla creazione di aree verdi che aiutano a ridurre le isole di calore. La pensilina consente il recupero dell’acqua piovana
che verrà resa disponibile per irrigare le zone verdi restituendo al contesto urbano uno spazio rigenerato e funzionale.
L’area scelta - a Monza in Via G. Marconi angolo Via Somalia - è particolarmente strategica poiché in prossimità di uno snodo stradale ad alto flusso di traffico
e ideale, ad esempio, per le soste rapide di ricarica prima di intraprendere un viaggio.
Con questo progetto il Gruppo prosegue nel proprio impegno per lo sviluppo della mobilità elettrica
: un contributo importate per la transizione energetica e la decarbonizzazione dei centri urbani, in linea col Piano strategico al 2035 che prevede 16 mila punti di ricarica ad accesso pubblico a livello nazionale.
Le nuove infrastrutture si aggiungono ai 286 punti di ricarica gestiti da A2A a Monza - di cui 140 di tipologia City Plug
- contribuendo a rendere il servizio di ricarica sempre più capillare, diversificato ed efficiente, in grado di soddisfare le differenti esigenze di chi guida in elettrico.