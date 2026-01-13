Monza, A2A inaugura il primo Power Hub per la mobilità elettrica

(Teleborsa) - È stato inaugurato oggi, un ecosistema integrato che unisce ricarica ad alta potenza, energia green e innovazione per contribuire allo sviluppo della mobilità elettrica. Un’infrastruttura all’avanguardia dal punto di vista tecnologico conper la, che incontra le esigenze di chi necessita di una ricarica rapida e di chi può dedicare tempi più lunghi alla sosta.L’Hub è dotato di un sistema di gestione dei flussi energetici,, che rende più efficiente l’utilizzo dell’energia coordinando un, un’infrastruttura di accumulo da 100 kWh e la rete elettrica. Tutte le colonnine sono alimentate da energia 100% green certificata.All’interno dell’Hub sono state integrate alcune: tutte le colonnine sono abilitate alper offrire immediatezza di utilizzo - e di un sistema di assistenza diretto in caso di necessità. È attiva, inoltre, ladaAl fine di raccogliere segnalazioni e suggerimenti viene, presente sugli schermi delle infrastrutture di ricarica, per entrare in contatto diretto col back office di A2A. All’ingresso dell’area è inoltre presente un totem multimediale che propone contenuti digitali pensati per intrattenere durante il tempo di attesa della ricarica. Il sito presenta elementi di innovazione aggiuntivi, tra cui un servizio che, grazie all’applicazione di logiche di, consente il rilevamento dei veicoli e il monitoraggio dello stato di occupazione degli stalli, indicando sul totem i tempi di sosta.L’- realizzato dalla società del- si distingue anche per l’architettura moderna e funzionale e il progetto ha previsto una, con lavori di de-pavimentazione e nuova pavimentazione permeabile, oltre alla creazione di aree verdi che aiutano a ridurre le isole di calore.che verrà resa disponibile per irrigare le zone verdi restituendo al contesto urbano uno spazio rigenerato e funzionale.L’area scelta - a Monza in Via G. Marconi angolo Via Somalia - è particolarmente strategica poiché ine ideale, ad esempio, per le soste rapide di ricarica prima di intraprendere un viaggio.Con questo progetto il: un contributo importate per la transizione energetica e la decarbonizzazione dei centri urbani, in linea col Piano strategico al 2035 che prevede 16 mila punti di ricarica ad accesso pubblico a livello nazionale.Le nuove infrastrutture si- contribuendo a rendere il servizio di ricarica sempre più capillare, diversificato ed efficiente, in grado di soddisfare le differenti esigenze di chi guida in elettrico.