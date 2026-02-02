Anpar, Colombino eletto presidente

(Teleborsa) -è il nuovoche aderisce ad Assoambiente.socio e Amministratore Delegato dell'azienda Cavit, azienda della provincia torinese attiva nel settore del recupero dei rifiuti edili e degli appalti per infrastrutture, è stato eletto all'unanimità dall'Assemblea dell'Associazione con un incarico triennale e succede acui è andato il ringraziamento di tutte le aziende associate per l'intensa attività svolta e i significativi obiettivi raggiunti in un momento di forte evoluzione per il settore. Il neo presidente Colombino è tra i soci fondatori dell'Associazione che ha recentemente celebrato i primi 25 anni di attività e ha da sempre supportato l'operato associativo all'interno degli organi direttivi.Diverse le priorità individuate per il suo mandato. "Il contesto europeo rappresenta oggi l'ambito su cui concentrare la massima attenzione, in vista dell'emanazione del Regolamento Europeo di End of Waste (previsto per il 2027) e della definizione delle norme tecniche di attuazione del Regolamento Europeo sui prodotti da costruzione (CE 3110/2024)", ha evidenziatoSul piano nazionale, resta fondamentale proseguire ilnon solo nell'ambito del Tavolo di monitoraggio, previsto dal DM 127/2024, al fine di perseguire l'obiettivo comune di massimizzare l'avvio a recupero dei rifiuti inerti senza penalizzare pratiche ambientalmente virtuose già consolidate da tempo, ma anche il confronto sui Criteri Ambientali Minimi (CAM) per diffonderne l'utilizzo e così facilitare il mercato degli aggregati riciclati."È fondamentale garantire che le esigenze operative del settore siano pienamente rappresentate e comprese, anche attraverso un attento monitoraggio dei territori, affinché l'applicazione dei CAM sia uniforme e corretta su tutto il territorio nazionale, evitando interpretazioni distorte o disomogenee", ha aggiuntoIn una visione più ampia, il nuovo presidente intende inoltre rafforzare la collaborazione con le altre Associazioni della filiera, in particolare sulle attività in ambito europeo, consolidare il ruolo dei gruppi regionali attraverso momenti di confronto tra operatori e investire sulla formazione delle imprese, con l'organizzazione di convegni, seminari e corsi specialistici. Nel corso del suo mandato, Colombino sarà affiancato da Barberi, nominato Segretario dell'Associazione.