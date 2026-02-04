Francoforte: giornata depressa per SAP

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia software tedesca
, con un ribasso dell'1,95%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di SAP
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico della società tech
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 162,6 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 165,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 161,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)