Francoforte: giornata depressa per SAP

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede la compagnia software tedesca, con un ribasso dell'1,95%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di SAP, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico della società tech mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 162,6 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 165,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 161,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
