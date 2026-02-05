Francoforte: balza in avanti SAP

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia software tedesca
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,88%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di SAP
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario della società tech
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 170,4 Euro. Prima resistenza a 172,9. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 168,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)