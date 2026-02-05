Milano 11:32
46.476 -0,34%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 11:32
10.372 -0,29%
Francoforte 11:32
24.558 -0,18%

Francoforte: balza in avanti SAP

Migliori e peggiori
Francoforte: balza in avanti SAP
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia software tedesca, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,88%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di SAP, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario della società tech si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 170,4 Euro. Prima resistenza a 172,9. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 168,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```