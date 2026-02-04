Milano 9:57
46.705 +0,61%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 9:57
10.370 +0,53%
24.712 -0,28%

Francoforte: HeidelbergCement si muove verso il basso

Francoforte: HeidelbergCement si muove verso il basso
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la compagnia del cemento tedesca, che esibisce una perdita secca del 5,41% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di HeidelbergCement rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Tecnicamente, il big cementiero tedesco è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 227,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 221,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 232,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
