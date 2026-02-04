Francoforte: HeidelbergCement si muove verso il basso

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la compagnia del cemento tedesca
, che esibisce una perdita secca del 5,41% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX
, evidenzia un rallentamento del trend di HeidelbergCement
rispetto all'indice della Borsa di Francoforte
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Tecnicamente, il big cementiero tedesco
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 227,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 221,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 232,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)