Francoforte: HeidelbergCement si muove verso il basso

compagnia del cemento tedesca

DAX

HeidelbergCement

indice della Borsa di Francoforte

big cementiero tedesco

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la, che esibisce una perdita secca del 5,41% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Tecnicamente, ilè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 227,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 221,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 232,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)