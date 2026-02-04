Milano 16:47
46.875 +0,98%
Nasdaq 16:47
25.081 -1,02%
Dow Jones 16:47
49.607 +0,74%
Londra 16:47
10.446 +1,28%
Francoforte 16:46
24.680 -0,41%

IBM scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori
IBM scivola in fondo al mercato di New York
(Teleborsa) - Pressione sulla "Big Blue", che perde terreno, mostrando una discesa del 3,89%.

La tendenza ad una settimana di IBM è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 279,4 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 288,8. Il peggioramento dell'azienda di Armonk è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 276.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```