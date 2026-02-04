IEG, Costa: forte disciplina per creare valore, speriamo di superare floor minimo dei dividendi

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group
(IEG) ha approvato il Piano Strategico 2025-2030
, che consolida il percorso attuale, puntando sulla crescita attraverso il core business della società, sulla creazione costante di nuovi eventi fieristici, sul rafforzamento del piano di investimenti e su possibile M&A, e su consolidamento, crescita ed espansione delle proprie risorse.
Il piano parte da una performance superiore alle aspettative e fissa degli obbiettivi ambiziosi, come ha spiegato, Carlo Costa, Chief Corporate Officer
dell'azienda: "Si tratta di un piano strategico che si pone in continuità con il passato, mettendo meglio a fuoco la nostra strategia. I messaggi che vogliamo dare sono innanzitutto due. Il primo è che in questi primi tre anni di esecuzione del precedente piano industriale abbiamo mantenuto ciò che avevamo promesso
, chiudendo con una performance superiore alle attese. La nostra pre-chiusura ci attesta infatti un fatturato di 265 milioni
e un EBITDA di circa 71 milioni
. Sulla base di questi risultati abbiamo una proiezione per i prossimi cinque anni che ci porterà a crescere di circa 100 milioni di fatturato, arrivando dunque a quota 360-365 milioni e con un EBITDA che si aggirerà intorno ai 100 milioni.
Più nel dettaglio la strategia per il prossimo futuro di IEG si articola su quattro pilastri, come spiega Costa: "Esistono dei pilastri fondamentali della nostra strategia. Il primo è ovviamente la crescita dell'attività di organizzazione di eventi
, innanzitutto lanciando nuovi prodotti fieristici. Ci stiamo specializzando e, a partire dal 2026, abbiamo in programma di lanciare almeno un nuovo evento fieristico ogni anno. Quest'anno ne avremo due: BEX - Beyond Exploration, l'expo-conference dedicata alla space economy a Rimini, ed Aura, una fiera dedicata al turismo di lusso a Firenze. Continueremo inoltre ad acquisire realtà sia in Italia sia all'estero".
Il secondo pilastro di crescita è l'internazionalizzazione
, che seguirà due strade. "Una è quella di continuare a organizzare eventi all'estero per diversificare il nostro portfolio e per cogliere opportunità di crescita, in quei paesi in cui l'attività fieristica può dare ancora molto - ha spiegato - La seconda strada passa invece attraverso la costruzione di una rete di agenzie
in grado di commercializzare le nostre fiere in tutti i paesi. Su questo abbiamo fatto uno studio molto preciso: ci sono paesi in cui è interessante essere presenti per organizzare le fiere e ci sono paesi in cui è invece interessante essere presenti per acquisire visitatori e buyer".
Il terzo pilastro - ha spiegato Costa - è "la valorizzazione delle risorse umane
, perché il mestiere delle fiere è sempre più complicato e richiede persone sempre più preparate, che dobbiamo quindi attrarre, formare, trattenere e aggiornare costantemente".
Il quarto pilastro infine è "la creazione di valore per i nostri azionisti
, che si traduce in una forte disciplina interna nella gestione dei costi e, di conseguenza, della redditività. Questo significa non farsi abbagliare da possibilità di acquisizioni che facciano crescere velocemente i ricavi ma che poi non garantiscano ritorni accettabili; serve molta disciplina perché anche i nostri azionisti devono essere soddisfatti. Abbiamo la previsione di un floor minimo
di dividendi pari al 20% del risultato netto
, ma speriamo di essere così bravi da poter dare anche di più".(Foto: Il logo di Italian Exhibition Group)