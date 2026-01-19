IEG, TP ICAP Midcap: punto di ingresso interessante prima del piano e "prossimo passo"

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - TP ICAP Midcapsu(IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionale, in un approfondimento sul titolo, prevista per il 4 febbraio 2026, che dovrebbe fornire una maggiore visibilità sulle priorità di sviluppo del gruppo per i prossimi cinque anni, nonché su come IEG intenda compiere il "prossimo passo" che ancora la separa dai principali attori globali del settore.Gli analisti fanno notare che, negli ultimi anni, IEG ha, costruendo al contempo un portafoglio di eventi con crescente riconoscimento internazionale. Questa evoluzione si è verificata in un contesto di domanda strutturalmente solida nei suoi principali settori verticali; l'azienda "beneficia ora di asset e competenze che la posizionano per un potenziale cambio di scala, supportato da un'ulteriore accelerazione nell'internazionalizzazione, nei servizi a valore aggiunto e nella capacità installata", si legge nella ricerca.Secondo il broker francese, l'. Dopo un calo di circa il -20% rispetto ai massimi recenti, il titolo continua a essere scambiato a un significativo sconto rispetto ai competitor (-30% su EV/EBIT rispetto a), nonostante prospettive di crescita superiori alla media e un profilo di margine tra i più solidi del settore (margine EBIT del 19,6%). "A nostro avviso, questo divario tra fondamentali e multipli è dovuto più al flottante limitato e alla visibilità ancora parziale sulla roadmap strategica che a una debolezza del modello di business, supportato da una domanda record e da un solido slancio", viene sottolineato.La presentazione del nuovo Piano 2026-2030 rappresenta il. "Chiarire gli obiettivi quantitativi, l'evoluzione del perimetro e le priorità di allocazione del capitale sarà essenziale per favorire un graduale allineamento tra fondamentali e valutazione", fa notare TP ICAP Midcap. Viene fatto notare che la società sta attualmente eseguendo un programma di investimenti senza precedenti (capex previsto per circa 100 milioni di euro nel periodo 2026-2027), abbinato a un ROCE del 13,6% e a un profilo di leva finanziaria conservativo (circa 1x, rispetto a circa 3,3x per GL Events e circa 1,6x per), tutti fattori che rafforzano la sostenibilità della sua traiettoria. In questo contesto, "consideriamo la fase attuale un punto di ingresso interessante in vista del prossimo ciclo di pianificazione", viene evidenziato.