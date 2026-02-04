IEG, Peraboni: in Italia solo alleanze verticali con altre fiere, nessun socio pubblico cede controllo

(Teleborsa) - "Non ci sono le condizioni per alleanza strategiche fieristiche in Italia
, perché non c'è nessun socio pubblico che è disposto a cedere il controllo. Vediamo possibili solo alleanze verticali, come ad esempio quella con Milano sull'auto". Lo ha detto Corrado Peraboni, CEO
di Italian Exhibition Group
(IEG), nella presentazione alla stampa del piano strategico 2025-2030
.
"Auspichiamo di poter trovare nell'execution del piano delle società target che potremo acquisire - ha aggiunto - Siamo alla ricerca di società da acquisire con una partecipazione di controllo
".
Il CEO ha spiegato che l'espansione all'estero sarò differenziata: "Abbiamo dei paesi dove avremo il ruolo di organizzatori, come Dubai e San Paolo. Inoltre, ci sono paesi potenzialmente fruitori o creatori di incoming verso fiere italiane e internazionali, come Spagna, Germania e Francia dove non faremo fiere ma faremo una grande rete internazionale che potenzierà il tasso di internazionalità delle nostre manifestazioni. Infine, ci sono paesi interessanti dove andare a prendere espositori e partecipanti; ad esempio in India entreremo con operazioni mirate di M&A per accelerare le operazioni
".