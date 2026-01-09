Ena, PMH sale al 29,45% con acquisto azioni da Cinzia Tarabella

(Teleborsa) - Ena
(precedentemente SIF Italia), società attiva nel settore dell'amministrazione degli immobili e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che, essendo stato perfezionato il closing dell'operazione, il socio PMH ha superato la soglia di rilevanza del 25%
acquistando 509.174 azioni dal socio Cinzia Tarabella
(Presidente del Consiglio di Amministrazione) che è scesa sotto la soglia di rilevanza del 5%.
Ora, Luca Ruffino ha il 36,47%, PMH (società veicolo interamente controllata da Oxy Capital) ha il 29,45%
, Sinergie Partners ha l'11,44%. Il mercato ha in mano il 22,63%.