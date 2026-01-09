Ena, PMH sale al 29,45% con acquisto azioni da Cinzia Tarabella

Ena

(Teleborsa) -(precedentemente SIF Italia), società attiva nel settore dell'amministrazione degli immobili e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che, essendo stato perfezionato il closing dell'operazione, ilacquistando 509.174 azioni dal socio(Presidente del Consiglio di Amministrazione) che è scesa sotto la soglia di rilevanza del 5%.Ora, Luca Ruffino ha il 36,47%, PMH (società veicolo interamente controllata da Oxy Capital) ha il, Sinergie Partners ha l'11,44%. Il mercato ha in mano il 22,63%.