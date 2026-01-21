Vicenzaoro, Stati Uniti in testa tra i visitatori esteri di gennaio

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -ha chiuso oggi l'edizione con gli Stati Uniti in testa ai visitatori esteri. La percentuale complessiva delle presenze straniere si attesta al 60% del totale, in linea con l'edizione record del gennaio dello scorso anno. Accanto agli USA, in vetta Regno Unito, India e Germania. Il business hub diconferma la sua capacità di selezionare le migliori aziende del made in Italy e internazionali lungo tutta la filiera dell'industria del gioiello, in un contesto segnato dall'instabilità del prezzo dei metalli preziosi e dalle tensioni sul commercio globale. Ulteriore leva strategica del successo, la collaborazione con ICE Agenzia, che ha portato oltre 560 buyer di alto profilo al salone del gioiello.Tutta la community del gioiello si muove lungo le rotte internazionali per Vicenzaoro. Tra i 130 Paesi presenti, i mercati più in crescita, oltre agli Stati Uniti, si confermano Turchia, India, Spagna, Francia, Regno Unito e Germania, che insieme costituiscono i bacini principali per l'industria del gioiello. In particolare, gli Stati Uniti rappresentano il 7% della visitazione estera complessiva, confermandosi mercato strategico per l'offerta italiana e internazionale presente in fiera. Accanto ai mercati consolidati, emergono dinamiche di crescita significative in Paesi come Serbia, Lituania e Kazakistan che crescono complessivamente del 60%. Performance significative si registrano anche in Asia con India (+40%) e Cina (+20%). In Europa occidentale, mercati maturi come Francia e Regno Unito crescono rispettivamente del 23% e 12% con segnali di ulteriore rafforzamento. Il quadro complessivo restituisce l'immagine di una manifestazione capace non solo di consolidare i mercati storici, ma anche di aprire nuove rotte di sviluppo."Ancora una volta, Vicenzaoro ha promosso formazione, cultura d'impresa, informazione economica: così i buyer hanno trovato tutta la filiera, e le imprese tutte le esperienze abilitanti per competere sui mercati. Cinque anni fa, l'accento cadeva sulle potenzialità dei canali digitali per questa industry, oggi sull'ottimizzazione dei processi produttivi per bilanciare il costo delle materie prime. E questo è un esempio di quel che intendiamo con people, product, places", sottolineaProtagonisti, insieme a Vicenzaoro, la leadership indiscussa diper le tecnologie, che da settembre debutterà nel perimetro del quartiere fieristico col completamento del nuovo padiglione, e lo straordinario successo di pubblico permostra mercato per l'orologio di secondo polso e la gioielleria d'epoca. Successo che si estende al debutto deiche hanno premiato tradizione manuale artigiana unita al design e capacità di utilizzare nuove leghe e materiali. Così come protagonista è statache ha già scelto Vicenza per il suo prossimo congresso mondiale a settembre 2026. Alta qualità che vive anche nel tessuto della città, durante i giorni di manifestazione, grazie al ViOff, il fuori salone di Vicenzaoro in collaborazione con il Comune di Vicenza, che è stato aperto dal "Golden Talk" in fiera con oltre 650 studenti per conoscere le opportunità lavorative nel mondo dell'oreficeria e gioielleria.il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ICE Agenzia, Confindustria Federorafi, Confartigianato Orafi, Confcommercio Federpreziosi, CNA Orafi, Club degli Orafi Italia, Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera, Assogemme, Assocoral, AFEMO – Associazione Fabbricanti Esportatori Macchinari per Oreficeria e le rappresentanze istituzionali di Regione Sicilia e Regione Campania. Contribuiscono all'agenda della manifestazione anche autorevoli realtà internazionali: CIBJO – Confederazione Mondiale della Gioielleria, GJEPC India - Gem and Jewellery Export Promotion Council, HKJJA - Hong Kong Jewellery & Jade Manufacturers Association, e Francéclat tra gli altri.danno appuntamento alla community internazionale dal 4 all'8 settembre prossimi in un quartiere fieristico di Vicenza che si presenterà rinnovato,dal 4 al 7 settembre. La Jewellery Agenda di IEG prosegue con Oroarezzo dal 9 al 12 maggio, SIJE a Singapore dal 9 al 12 luglio e JGTD a Dubai dal 27 al 29 ottobre. E infine in autunno con il Valenza Gem Forum e il Summit del Gioiello Italiano di Arezzo.