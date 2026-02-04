"Il Sole Che Non C'Era": Plenitude riporta la luce nel borgo di Viganella

(Teleborsa) -presenta, un nuovo progetto di comunicazione che unisce storytelling e impatto sul territorio per raccontare la storia del borgo di Viganella. Frazione di Borgomezzavalle nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Viganella è conosciuto intutto il mondo come il "paese senza sole". Per la sua posizione unica nella Valle Antrona, circondato dalle Alpi Pennine, questo borgo non viene illuminato dai raggi solari per 83 giorni all'anno, dall'11 novembre al 2 febbraio.Per ovviare a questa condizione, nel 2006 è stato installato una 1.070 metri di quota, capace di riflettere i raggi sulla piazza e sulla Chiesa di Santa Maria Nascente, trasformando Viganella nel primo paese al mondo ad aver modificato scientemente il proprio microclima. Ma nel 2023 lo specchio è stato danneggiato, lasciando la popolazione di Viganella nuovamente al buio nei mesi invernali.Anche grazie a Plenitude,, riportando la luce del sole agli abitanti del paese. La Società contribuirà infatti ai lavori che il Comune di Borgomezzavalle effettuerà quest'anno per ripristinare lo specchio.Per celebrare il ritorno del sole a Viganella, dal 17 al 24 novembre 2025 Plenitude ha inoltre dato vita a una grande installazione artistica posta al centro del borgo: una sfera luminosa che richiama metaforicamente la luce solare e l'impegno continuo di Plenitude a trasformare l'energia in valore condiviso. Il progetto è raccontato anche attraverso la voce degli abitanti del Paese con un video disponibile da oggi sul sito Plenitude.Il progetto creativo si è ispirato anche al, pensato per i clienti Plenitude luce che non possono installare pannelli fotovoltaici sul proprio tetto, per chi vive in condominio o in zone con pochissimo sole come Viganella. "Adotta un Pannello" offre infatti la possibilità di beneficiare virtualmente dell'energia solare prodotta da un impianto fotovoltaico diPlenitude su territorio nazionale.