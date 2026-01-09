Saipem, il jack-up Perro Negro 7 torna ad operare in Arabia Saudita

Saipem

(Teleborsa) -annuncia la ripresa delle operazioni del jack-up Perro Negro 7 in Arabia Saudita a partire da gennaio 2026.Il contratto per il Perro Negro 7, spiega una nota, era stato assegnato a Saipem nel 2011 ed era stato esteso nel giugno 2023 per 10 anni. Il contratto era stato temporaneamente sospeso nel 2024 per 12 mesi. Il periodo di sospensione sarà recuperato alla fine del contratto, estendendo così la sua durata fino al 2034.Il Perro Negro 7 è un jack-up di ultima generazione, progettato per operare in acque fino a 375 piedi di profondità e perforare pozzi fino a 9.100 metri. L’asset è equipaggiato con sistemi avanzati per sicurezza, efficienza e rispetto degli standard ambientali più rigorosi.La riattivazione del Perro Negro 7 rappresenta un segnale concreto della ripresa delle attività drilling nel Middle East, un mercato chiave per Saipem, e si inserisce nell'ambito di una significativa ripresa del settore upstream.