Commissione UE autorizza joint venture tra Plenitude e Société Générale

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha approvato
, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, la creazione di una joint venture
tra l'italiana Eni
Plenitude e la francese Société Générale
, tramite la sua controllata spagnola Vulturno Investments. L'operazione riguarda principalmente la gestione e l'acquisizione di tecnologie di accumulo per energia solare, eolica e batterie
.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, data la limitata posizione di mercato congiunta
delle società derivante dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.