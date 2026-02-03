Milano 12:44
Commissione UE autorizza joint venture tra Plenitude e Société Générale

Economia, Energia
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, la creazione di una joint venture tra l'italiana Eni Plenitude e la francese Société Générale, tramite la sua controllata spagnola Vulturno Investments. L'operazione riguarda principalmente la gestione e l'acquisizione di tecnologie di accumulo per energia solare, eolica e batterie.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, data la limitata posizione di mercato congiunta delle società derivante dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
