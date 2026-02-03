Commissione UE autorizza joint venture tra Plenitude e Société Générale

Eni

Société Générale

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, latra l'italianaPlenitude e la francese, tramite la sua controllata spagnola Vulturno Investments. L'operazione riguarda principalmente la gestione e l'acquisizione diLa Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, data ladelle società derivante dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.