INWIT completa con successo l’emissione aggiuntiva da 150 milioni sul bond 2025

INWIT

(Teleborsa) -) ha concluso con successo un’emissione aggiuntiva, per un importo nominale di 150 milioni di euro relativa al prestito obbligazionario da 750 milioni di euro emesso ad aprile 2025 (cedola 3,75% e scadenza 1 aprile 2030).I titoli sono stati collocati ad unpari a 101,364% che implica un rendimento pari al 3,393%, e corrispondente ad un rendimento di 95 punti base sopra il tasso midswap, consentendo un ulteriore miglioramento dei termini dell’emissione originaria.L’emissione ha attrattodi primario standing, nazionali e internazionali, generando una domanda complessiva superiore a 650 milioni di euro e confermando il forte apprezzamento del credito INWIT."La riapertura dell’emissione obbligazionaria si inserisce nella strategia di ottimizzazione della struttura del capitale di debito a supporto del business e consente di cogliere una finestra di mercato particolarmente favorevole, confermando al contempo la forte domanda da parte degli investitori e livelli di credit spread tra i più contenuti di sempre, ha dichiarato".Laè stata fissata per il giorno 21 gennaio 2026. Da tale data, i titoli saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo e di Borsa Italiana. È previsto che le agenzie di rating S&P e Fitch confermino il rating assegnato al bond dell’1 aprile 2025, rispettivamente pari a BB+ e BBB-.BNP PARIBAS, BofA Securities e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario hanno agito in qualità di Bookrunner nell’ambito dell’emissione delle Nuove Obbligazioni.