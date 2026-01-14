INWIT completa con successo l’emissione aggiuntiva da 150 milioni sul bond 2025

(Teleborsa) - Infrastrutture Wireless Italiane
(INWIT
) ha concluso con successo un’emissione aggiuntiva, per un importo nominale di 150 milioni di euro relativa al prestito obbligazionario da 750 milioni di euro emesso ad aprile 2025 (cedola 3,75% e scadenza 1 aprile 2030).
I titoli sono stati collocati ad un prezzo di emissione
pari a 101,364% che implica un rendimento pari al 3,393%, e corrispondente ad un rendimento di 95 punti base sopra il tasso midswap, consentendo un ulteriore miglioramento dei termini dell’emissione originaria.
L’emissione ha attratto investitori istituzionali
di primario standing, nazionali e internazionali, generando una domanda complessiva superiore a 650 milioni di euro e confermando il forte apprezzamento del credito INWIT.
"La riapertura dell’emissione obbligazionaria si inserisce nella strategia di ottimizzazione della struttura del capitale di debito a supporto del business e consente di cogliere una finestra di mercato particolarmente favorevole, confermando al contempo la forte domanda da parte degli investitori e livelli di credit spread tra i più contenuti di sempre, ha dichiarato Emilia Trudu, Chief Financial Officer di INWIT
".
La data di regolamento
è stata fissata per il giorno 21 gennaio 2026. Da tale data, i titoli saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo e di Borsa Italiana. È previsto che le agenzie di rating S&P e Fitch confermino il rating assegnato al bond dell’1 aprile 2025, rispettivamente pari a BB+ e BBB-.
BNP PARIBAS, BofA Securities e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario hanno agito in qualità di Bookrunner nell’ambito dell’emissione delle Nuove Obbligazioni.