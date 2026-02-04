L'Antitrust multa eDreams per pratiche ingannevoli

ha comminato unaa carico dell'agenzia viaggi onlineper aver "utilizzato, i c.d. dark patterns, per descrivere i presunti vantaggi dell’e per imporre ai consumatori l’iscrizione e la permanenza in tale abbonamento".La sanzione, a carico dele società Vacaciones eDreams, eDreams International Network ed eDreams, -spiega l'AGCM - concerneche causano persuasione visiva ed emotiva in ambiente digitale".L’Autorità ha accertato innanzitutto che le società in questione,tramite sito web e app, hanno fatto ricorso ae a tecniche di, incluseper indurre i consumatori ad aderire all’abbonamento Prime, talvolta inconsapevolmente". "eDreams - si sottolinea - ha presentato l’offerta di Prime fornendo, sfruttando tecniche di time pressure e di artificial scarsity, in modo da far affrettare la scelta d’acquisto e guidare il consumatore nell’adesione a Prime. Inoltre è stataderivanti dalla sottoscrizione ed è stata presentata in modo, in funzione del percorso di atterraggio (diretto o tramite siti metasearch) ad eDreams, ovvero dello stato di adesione a Prime"."La" - rileva l'autorità -poiché eDreams hadell’abbonamento, ossia, e perché gli utenti non in possesso dei requisiti per accedere al periodo diprevisto dal servizio, dopo essere stati indotti ad aderire a tale prova, sono stati sottoposti a undel prezzo dell’abbonamento annuale, senza una adeguata comunicazione preventiva". Pertanto tali condotte configurano una "pratica che presentae violano il Codice del consumo, comportando unaL’Autorità ha inoltre accertato che le società hanno "da parte dei consumatori, sia prima della scadenza del periodo di prova sia durante la vigenza dell’abbonamento Prime, attraverso strategie di trattenimento attuate anche tramite il servizio clienti" e, portando a una, ha commentato l', aggiungendo "era ora che si intervenisse contro queste tecniche studiate appositamente perdegli utenti e condizionarli indebitamente. "Orail consumatore facendogli credere che ha pochi secondi per poter decidere o che fingono che sia rimasto un solo bene o servizio a disposizione, così da, strategie purtroppo molto diffuse" afferma il Presidente di UNC Massimiliano Dona.Più composta la reazione del, secondo cui ilper gli utenti, caratterizzata da offertee informazioni spesso. L'associazione di tutela dei consumatori denuncia il ricorso a ", come quelle, basate su logiche psicologiche di esclusività e scarsità allo scopo di sfruttare la paura dei consumatori di perdere un'opportunità, creando così un senso di urgenza che spinge all'acquisto immediato".