Milano 12-mar
44.456 -0,71%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 12-mar
10.305 -0,47%
Francoforte 12-mar
23.590 -0,21%

Borsa: Tokyo apre in rosso dell'1,46%

Il Nikkei 225 avvia gli scambi a 53.656,74 punti

In breve, Finanza
Il Principale indice azionario giapponese si muove in territorio negativo (-1,46%), a quota 53.656,74 in apertura.
