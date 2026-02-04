Leonardo sigla lettera di intenti per aerei M-346 per la forza aerea indonesiana

Leonardo

(Teleborsa) - Nel corso del Singapore Airshow, in corso dal 3 all'8 febbraio,ha annunciato la firma di una Lettera d’Intenti con PT ESystem Solutions Indonesia e il Ministero della Difesa della Repubblica di Indonesia volto a collaborare per ladi Leonardo, al fine di soddisfare i requisiti operativi della forza aerea indonesiana.L’accordo fa seguito alla selezione dell’M-346 da parte del Ministero della Difesa indonesiano in risposta alle sue. Il programma darà un contributo sostanziale al piano didel Ministero, beneficiando delle avanzate tecnologie e prestazioni dell’M-346 per sostituire modelli ormai condizionati da obsolescenza quali, tra gli altri, il velivolo Hawk.La Lettera d’Intenti comprende inoltre la localizzazione di un’, manutenzione, revisione e capacità di addestramento, oltre allo sviluppo del capitale umano.Le parti proseguiranno verso la, volta al raggiungimento del contratto di fornitura, di prossima firma.