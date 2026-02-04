Milano 3-feb
46.421 0,00%
Nasdaq 3-feb
25.339 -1,55%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 3-feb
10.315 0,00%
Francoforte 3-feb
24.781 0,00%

Leonardo sigla lettera di intenti per aerei M-346 per la forza aerea indonesiana

(Teleborsa) - Nel corso del Singapore Airshow, in corso dal 3 all'8 febbraio, Leonardo ha annunciato la firma di una Lettera d’Intenti con PT ESystem Solutions Indonesia e il Ministero della Difesa della Repubblica di Indonesia volto a collaborare per la fornitura e il supporto di aerei M-346 F Block 20 di Leonardo, al fine di soddisfare i requisiti operativi della forza aerea indonesiana.

L’accordo fa seguito alla selezione dell’M-346 da parte del Ministero della Difesa indonesiano in risposta alle sue esigenze operative e di addestramento. Il programma darà un contributo sostanziale al piano di modernizzazione della flotta del Ministero, beneficiando delle avanzate tecnologie e prestazioni dell’M-346 per sostituire modelli ormai condizionati da obsolescenza quali, tra gli altri, il velivolo Hawk.

La Lettera d’Intenti comprende inoltre la localizzazione di un’ampia gamma di servizi di supporto, manutenzione, revisione e capacità di addestramento, oltre allo sviluppo del capitale umano.

Le parti proseguiranno verso la successiva fase di negoziazione, volta al raggiungimento del contratto di fornitura, di prossima firma.
