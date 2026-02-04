Leonardo sigla lettera di intenti per aerei M-346 per la forza aerea indonesiana

(Teleborsa) - Nel corso del Singapore Airshow, in corso dal 3 all'8 febbraio, Leonardo
ha annunciato la firma di una Lettera d’Intenti con PT ESystem Solutions Indonesia e il Ministero della Difesa della Repubblica di Indonesia volto a collaborare per la fornitura e il supporto di aerei M-346 F Block 20
di Leonardo, al fine di soddisfare i requisiti operativi della forza aerea indonesiana.
L’accordo fa seguito alla selezione dell’M-346 da parte del Ministero della Difesa indonesiano in risposta alle sue esigenze operative e di addestramento
. Il programma darà un contributo sostanziale al piano di modernizzazione della flotta
del Ministero, beneficiando delle avanzate tecnologie e prestazioni dell’M-346 per sostituire modelli ormai condizionati da obsolescenza quali, tra gli altri, il velivolo Hawk.
La Lettera d’Intenti comprende inoltre la localizzazione di un’ampia gamma di servizi di supporto
, manutenzione, revisione e capacità di addestramento, oltre allo sviluppo del capitale umano.
Le parti proseguiranno verso la successiva fase di negoziazione
, volta al raggiungimento del contratto di fornitura, di prossima firma.