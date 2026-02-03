Air Cambodia, ordine per un massimo di 20 aerei Boeing 737 MAX

(Teleborsa) - Boeing e Air Cambodia
hanno annunciato il più grande ordine
a corridoio singolo della compagnia aerea asiatica per un massimo di 20 aerei 737 MAX
, in un accordo presentato al Singapore Airshow.
La compagnia aerea ha finalizzato il suo ordine fermo per 10 aerei 737-8
e la possibilità di acquistarne altri 10 a dicembre 2025.
Il 737-8, che può trasportare fino a 178 passeggeri in una configurazione a due classi con un'autonomia fino a 3.500 miglia nautiche (6.480 km), è ideale per supportare la crescente rete regionale
della compagnia aerea. Air Cambodia trarrà vantaggio dalla capacità flessibile dell'aereo e dai minori costi operativi grazie a una riduzione del 20% del consumo di carburante e delle emissioni rispetto agli aerei che sostituisce.
"Siamo orgogliosi di dare il benvenuto ad Air Cambodia come nostro nuovo cliente del 737 MAX e non vediamo l'ora di collaborare con loro per introdurre il versatile e affidabile 737-8 in Cambogia - ha dichiarato Brad McMullen, vicepresidente senior delle vendite commerciali e del marketing di Boeing
- Ci impegniamo a sostenere la crescita dell'aviazione in Cambogia e in tutta la regione, mentre Air Cambodia rafforza i legami in tutta l'Asia con questi aerei a basso consumo di carburante"
Air Cambodia gestisce attualmente una flotta di sei jet a corridoio singolo e regionali su rotte nazionali e internazionali verso Vietnam, India, Thailandia, Cina, Giappone e Hong Kong
.