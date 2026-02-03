Milano 9:40
Air Cambodia, ordine per un massimo di 20 aerei Boeing 737 MAX

(Teleborsa) - Boeing e Air Cambodia hanno annunciato il più grande ordine a corridoio singolo della compagnia aerea asiatica per un massimo di 20 aerei 737 MAX, in un accordo presentato al Singapore Airshow.

La compagnia aerea ha finalizzato il suo ordine fermo per 10 aerei 737-8 e la possibilità di acquistarne altri 10 a dicembre 2025.

Il 737-8, che può trasportare fino a 178 passeggeri in una configurazione a due classi con un'autonomia fino a 3.500 miglia nautiche (6.480 km), è ideale per supportare la crescente rete regionale della compagnia aerea. Air Cambodia trarrà vantaggio dalla capacità flessibile dell'aereo e dai minori costi operativi grazie a una riduzione del 20% del consumo di carburante e delle emissioni rispetto agli aerei che sostituisce.

"Siamo orgogliosi di dare il benvenuto ad Air Cambodia come nostro nuovo cliente del 737 MAX e non vediamo l'ora di collaborare con loro per introdurre il versatile e affidabile 737-8 in Cambogia - ha dichiarato Brad McMullen, vicepresidente senior delle vendite commerciali e del marketing di Boeing - Ci impegniamo a sostenere la crescita dell'aviazione in Cambogia e in tutta la regione, mentre Air Cambodia rafforza i legami in tutta l'Asia con questi aerei a basso consumo di carburante"

Air Cambodia gestisce attualmente una flotta di sei jet a corridoio singolo e regionali su rotte nazionali e internazionali verso Vietnam, India, Thailandia, Cina, Giappone e Hong Kong.
