Madrid: risultato positivo per Repsol

(Teleborsa) - Bene la, con un rialzo dell'1,95%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'rispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 16,82 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 16,54. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 17,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)