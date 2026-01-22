Milano 13:18
44.944 +1,02%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 13:18
10.168 +0,30%
Francoforte 13:18
24.849 +1,17%

Madrid: calo per Repsol

Migliori e peggiori
Madrid: calo per Repsol
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, in flessione del 3,41% sui valori precedenti.

L'andamento dell'utility spagnola nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


La tendenza di breve di Repsol è in rafforzamento con area di resistenza vista a 16,1 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,33. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 16,87.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```