Madrid: calo per Repsol

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale
, in flessione del 3,41% sui valori precedenti.
L'andamento dell'utility spagnola
nella settimana, rispetto all'Ibex 35
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di Repsol
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 16,1 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,33. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 16,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)