Madrid: giornata depressa per Repsol

(Teleborsa) - Rosso per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale
, che sta segnando un calo del 2,02%.
La tendenza ad una settimana dell'utility spagnola
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 16,23 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 15,92. L'equilibrata forza rialzista di Repsol
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 16,54.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)