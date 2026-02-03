Madrid: giornata depressa per Repsol

società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,02%.La tendenza ad una settimana dell'è più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 16,23 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 15,92. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 16,54.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)