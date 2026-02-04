Milano 17:35
46.636 +0,47%
Nasdaq 20:39
24.897 -1,74%
Dow Jones 20:39
49.390 +0,30%
Londra 17:40
10.402 +0,85%
Francoforte 17:35
24.603 -0,72%

New York: allunga il passo CDW

Migliori e peggiori
New York: allunga il passo CDW
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore americano di prodotti hardware e software, che tratta in rialzo del 9,72%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di CDW più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 131,9 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 142,8. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 153,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```