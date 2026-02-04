Milano 17:35
New York: ingrana la marcia Eli Lilly

(Teleborsa) - Brilla la società farmaceutica statunitense, che passa di mano con un aumento del 9,45%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Eli Lilly rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Eli Lilly mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.071,9 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.117,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.045,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
