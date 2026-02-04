New York: ingrana la marcia Eli Lilly

società farmaceutica statunitense

S&P-500

Eli Lilly

Eli Lilly

(Teleborsa) - Brilla la, che passa di mano con un aumento del 9,45%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.071,9 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.117,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.045,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)