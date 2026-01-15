Milano 17:35
Male Eli Lilly sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Retrocede molto la società farmaceutica statunitense, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,83%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Eli Lilly, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Eli Lilly. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1.055,2 USD. Primo supporto visto a 1.000,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 978,8.

