Novo Nordisk, titolo in rally dopo il lancio della pillola per l'obesità Wegovy

(Teleborsa) - Le azioni di Novo Nordisk
viaggiano in rialzo sostenuto a Wall Street - al momento intorno all'8% - dopo che i primi dati sulle prescrizioni
hanno mostrato un inizio incoraggiante per il lancio della nuova pillola contro l'obesità Wegovy
.
In una nota di venerdì, gli analisti di TD Cowen lo hanno definito un "inizio solido
" per la pillola dimagrante, ma hanno affermato che "un dato non fa una tendenza". Hanno avvertito che sono necessari più dati
per valutare appieno la domanda iniziale per Wegovy, lanciata ufficialmente il 5 gennaio dopo aver ottenuto l'approvazione a fine dicembre.
Tuttavia, i dati iniziali rafforzano le speranze della casa farmaceutica danese di riconquistare quest'anno una quota di mercato maggiore rispetto al suo principale concorrente Eli Lilly
.
Gli analista di Leerink Partners hanno affermato che la pillola Wegovy ha registrato circa 3.100 prescrizioni nella prima settimana di lancio
, citando i dati di IQVIA relativi alla settimana conclusasi il 9 gennaio. Zepbound
, la popolare iniezione per l'obesità di Eli Lilly
, ha registrato circa 1.300 prescrizioni
nella prima settimana di lancio commerciale e circa 8.000 nella seconda settimana, hanno osservato. L'iniezione di Eli Lilly ha ottenuto l'approvazione negli Stati Uniti alla fine del 2023.