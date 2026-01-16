Novo Nordisk, titolo in rally dopo il lancio della pillola per l'obesità Wegovy

Novo Nordisk

(Teleborsa) - Le azioni diviaggiano in rialzo sostenuto a Wall Street - al momento intorno all'8% - dopo che ihanno mostrato un inizio incoraggiante per il lancio della nuovaIn una nota di venerdì, gli analisti di TD Cowen lo hanno definito un "" per la pillola dimagrante, ma hanno affermato che "un dato non fa una tendenza". Hanno avvertito che sonoper valutare appieno la domanda iniziale per Wegovy, lanciata ufficialmente il 5 gennaio dopo aver ottenuto l'approvazione a fine dicembre.Tuttavia, i dati iniziali rafforzano le speranze della casa farmaceutica danese di riconquistare quest'anno una quota di mercato maggiore rispetto al suo principale concorrenteGli analista di Leerink Partners hanno affermato che la pillola Wegovy ha registrato, citando i dati di IQVIA relativi alla settimana conclusasi il 9 gennaio., la popolare, ha registrato circanella prima settimana di lancio commerciale e circa 8.000 nella seconda settimana, hanno osservato. L'iniezione di Eli Lilly ha ottenuto l'approvazione negli Stati Uniti alla fine del 2023.