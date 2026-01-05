New York: calo per Eli Lilly

società farmaceutica statunitense

Eli Lilly

S&P-500

Eli Lilly

(Teleborsa) - Composto ribasso per la, in flessione del 3,70% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1.072,7 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 1.020,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1.124,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)