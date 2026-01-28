Milano 14:27
Eli Lilly, accordo da 1,12 miliardi di dollari con la società di editing genetico Seamless
(Teleborsa) - Seamless Therapeutics ha stipulato un accordo di collaborazione strategica globale per la ricerca e la licenza con Eli Lilly per sviluppare e commercializzare trattamenti programmabili basati sulla ricombinasi mirati alla perdita dell'udito, utilizzando la piattaforma proprietaria di ricombinasi di Seamless.

In base ai termini dell'accordo, Seamless progetterà e programmerà ricombinasi sito-specifiche mirate a correggere mutazioni in determinati geni di interesse correlati alla perdita dell'udito. Lilly riceverà una licenza esclusiva per le ricombinasi programmate per progredire nello sviluppo preclinico e clinico e nella commercializzazione di farmaci.

Come parte dell'accordo, Seamless riceve un pagamento anticipato garantito e finanziamenti vincolati per la ricerca e lo sviluppo. In totale, Seamless ha diritto a oltre 1,12 miliardi di dollari, inclusi i potenziali pagamenti per il raggiungimento di traguardi commerciali e di sviluppo, escluse le royalty a scaglioni sui farmaci commercializzati con successo. Ulteriori dettagli dell'accordo non sono stati divulgati.
